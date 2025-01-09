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Общество

23 меры соцподдержки проиндексировали в Нижегородской области с января

22 января 2025 16:26  [143] Общество

В Нижегородской области проиндексировали 23 меры поддержки граждан с начала 2025 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По данным министерства соцполитики региона, речь идет, в частности, о ежемесячных выплатах на детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, ежемесячных денежных выплатах федеральным ветеранам труда и ветеранам труда Нижегородской области, а также о ежеквартальных денежных компенсациях расходов на оплату твердого топлива и других выплатах.

Причем коэффициент индексации пособий, выплат и компенсаций устанавливается исходя из индекса потребительских цен на товары и услуги. В 2025 году коэффициент индексации указанных мер соцподдержки граждан составляет 1,058.

"Только на предоставление мер соцподдержки жителям региона в 2025 году направим 40,3 млрд рублей, большая часть из которых пойдет на выплаты семьям с детьми", - пояснил глава регионального минсоцполитики Игорь Седых.

Напомним, прожиточный минимум в Нижегородской области в 2024 году увеличили на 826 рублей.

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Теги:
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