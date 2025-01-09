Работодатель выплатил отпускные нижегородцу за 12 лет по требованию прокуратуры

Нижегородская компания в сфере обращения с отходами выплатила отпускные своему сотруднику отпускные за 12 лет работы после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что работник не ходил в отпуск с июля 2011 года по декабрь 2023-го. После увольнения работодатель не выплатил ему денежную компенсацию за указанный период. В результате общая сумма задолженности превысила 2 млн рублей.
Для восстановления трудовых прав сотрудника прокуратура внесла представление руководителю предприятия. Кроме того, по материалам прокурорской проверки было возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Полная невыплата свыше двух месяцев установленных законом выплат).
После вмешательства прокуратуры руководитель предприятия полностью погасил задолженность.
Напомним, "Нижегородавтодор" выплатил долги по зарплатам после вмешательства прокуратуры.
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