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Экономика

Работодатель выплатил отпускные нижегородцу за 12 лет по требованию прокуратуры

22 января 2025 18:38  [75] Экономика

Нижегородская компания в сфере обращения с отходами выплатила отпускные своему сотруднику отпускные за 12 лет работы после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что работник не ходил в отпуск с июля 2011 года по декабрь 2023-го. После увольнения работодатель не выплатил ему денежную компенсацию за указанный период. В результате общая сумма задолженности превысила 2 млн рублей.

Для восстановления трудовых прав сотрудника прокуратура внесла представление руководителю предприятия. Кроме того, по материалам прокурорской проверки было возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Полная невыплата свыше двух месяцев установленных законом выплат).

После вмешательства прокуратуры руководитель предприятия полностью погасил задолженность.

Напомним, "Нижегородавтодор" выплатил долги по зарплатам после вмешательства прокуратуры.

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Теги:
Долги Зарплата Прокуратура
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