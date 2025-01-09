Минград готовит мастер-план промышленного КРТ в Дзержинске

Фото:
Региональный минград ведет работу с АО "Аурат" по подготовке мастер-плана комплексного развития территории в Дзержинске. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве.
Ранее вопрос реализации инвестпроекта по созданию производственного комплекса АО "Аурат" обсуждался на совещаниях в правительстве Нижегородской области.
В минграде Нижегородской области уточнили, что необходима тщательная градостроительная проработка территории с проведением градостроительной оценки площади и формированием обоснованных планировочных решений, поскольку проектом предусмотрено размещение химпроизводства.
Напомним, нижегородские власти утвердили участок под строительство жилья по КРТ у ОЭЗ "Кулибин".
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+