Минград готовит мастер-план промышленного КРТ в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный минград ведет работу с АО "Аурат" по подготовке мастер-плана комплексного развития территории в Дзержинске. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве.

Ранее вопрос реализации инвестпроекта по созданию производственного комплекса АО "Аурат" обсуждался на совещаниях в правительстве Нижегородской области.

В минграде Нижегородской области уточнили, что необходима тщательная градостроительная проработка территории с проведением градостроительной оценки площади и формированием обоснованных планировочных решений, поскольку проектом предусмотрено размещение химпроизводства.

Напомним, нижегородские власти утвердили участок под строительство жилья по КРТ у ОЭЗ "Кулибин".