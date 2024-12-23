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Общество

Нижегородские власти утвердили участок под строительство жилья по КРТ у ОЗЭ "Кулибин"

06 января 2025 16:51  [111] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области утвердило земельный участок под строительство жилых домов по механизму комплексного развития территории около ОЗЭ "Кулибин" в Дзержинске. Об этом сообщает официальный портал правовой информации региона.

Под застройку планируется отдать участок между Игумновским шоссе и федеральной трассой М-7 "Волга".

Его площадь составляет 29,4 га.

Согласно карте, представленной в постановлении, земельный участок расположен рядом с садоводческим товариществом Березовая пойма № 3 и поселком Лесная Поляна.

Здесь планируется построить дома разной этажности, в которых смогут проживать около пяти тысяч человек, а также школу, детсад, ФОК и торговый центр.

Напомним, Нижегородская область подала заявку в минэкономразвития РФ на увеличение площади ОЭЗ "Кулибин".

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Теги:
Жилье Строительство
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