Газеты с рекламой опасных препаратов распространяют в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде по почтовым ящикам рассылаются газеты, в которых рекламируются сомнительные и потенциально опасные медицинские препараты. Об этом информирует Telegram-канал "Бокал прессека".

В изданиях представлены средства, которые якобы обладают чудодейственными свойствами, включая гель для повышения потенции, патчи для очищения ног, препараты от шума в ушах, витамины для глаз и средства от папиллом. На страницах размещены фотографии людей, представленных как врачи, утверждающие, что эти товары эффективны.

Однако, как сообщает ассоциация "Антиконтрафакт", лица на снимках не имеют никакого отношения к медицине, а сама публикация не зарегистрирована как средство массовой информации и не имеет информации о тираже. Также отсутствуют какие-либо доказательства безопасности и эффективности этих препаратов.

Специалисты советуют быть осторожными и предупреждают пожилых людей, которые склонны доверять информации, напечатанной на бумаге. Кроме того, важно помнить, что БАДы должны быть зарегистрированы в государственной системе, и на упаковке обязателен уникальный цифровой код для проверки через приложение "Честный знак".