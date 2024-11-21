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Общество

Нижегородцев предупредили о новом мошенничестве от имени налоговой

29 ноября 2024 13:25  [1] Общество

В Нижегородской области появился новый вид мошенничества, связанный с уплатой имущественных налогов физических лиц. Об этом предупредили в региональном УФНС.

Злоумышленники направляют гражданам на электронную почту сообщения с требованием до 1 декабря уплатить начисленные налоги за 2023 год онлайн.

При этом в тексте указывается, что при уклонении от уплаты налога задолженность будет передана на исполнение судебным приставам, с последующими начислением пеней и штрафов, блокировкой банковских счетов, арестом имущества и ограничением выезда за границу.

Аферисты дают рекомендацию пополнить единый налоговый счёт на сумму налога и предлагают произвести онлайн-оплату.

"Для убедительности в сообщении приводится подробный расчёт налога по формуле", - рассказали в УФНС..

Налоговая служба Нижегородской области призвала граждан к бдительности и напомнила, что уведомления на уплату имущественных налогов направляются в электронном виде только через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или же заказным письмом по почте на адрес регистрации.

Дополнительная рассылка на адрес электронной почты налогоплательщика налоговыми органами не производится, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, физические лица должны до 2 декабря текущего года заплатить земельный, транспортный и имущественный налог за 2023 год. Кроме того, с этого года введён налог с доходов в виде процентов по вкладам (если их размер превысил 150 тысяч рублей).

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Теги:
Мошенничество Налоги УФНС
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