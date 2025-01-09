Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в поселке Кудьма для ИЖС Общество

Администрация Нижнего Новгорода выставила на аукцион земельный участок в поселке Кудьма Новинского сельсовета для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии. Участок площадью 573 кв. метра расположен на улице Пушкина. Начальная стоимость аукциона (стоимость земельного участка) составляет 521 тысяча рублей. Аукцион назначен на 26 марта. Ранее на торги был выставлен участок побольше.

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