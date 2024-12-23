Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в поселке Кудьма для ИЖС

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги земельный участок в поселке Кудьма Новинского сельсовета для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Участок площадью 586 кв. метров расположен на улице Пушкина.
Начальная цена аукциона ( стоимость земельного участка) составляет 527 тысяч рублей.
Торги пройдут 12 февраля.
Напомним, мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги три участка в Кусаковке Новинского сельсовета для ИЖС, один из них в марте, второй – в сентябре и третий - в декабре 2024 года.
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