Разбитую дорогу к радиорынку в Верхних Печерах Нижнего Новгорода отремонтируют весной Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Разбитую дорогу к радиорынку "Герц" в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода отремонтируют весной. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

Отметим, что на днях в соцсетях появился видеоролик, где показано, как водители с трудом объезжают разбитый участок дороги у радиорынка.

По данным районной администрации, в апреле 2023 года был выполнен карточный ремонт асфальтобетонного покрытия наиболее изношенных участков дороги от улицы Касьянова до радиорынка. Дорожники отремонтировали более 3300 квадратных метров, а это около 50% площади трассы. Эти отрезки дороги находятся на гарантии, и в случае дальнейшего разрушения подрядчик их отремонтирует за счет собственных средств.

"Весной планируется провести ямочный и карточный ремонт участков дороги, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. До весны устранение деформаций дорожного покрытия выполняется локально в рамках контракта по содержанию улиц", - пояснили в райадминистрации.

Напомним, дорогу к строящемуся IT-кампусу в Нижнем Новгороде отремонтируют за 11 млн рублей.