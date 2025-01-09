Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 января 2025 13:11  [54] Около 80% свай под основание вентшахты метро залили у ТЦ "Счастье" в Нижнем Новгороде
23 января 2025 13:00  [91] Рустам Досаев назвал вакханалией ситуацию с высадкой детей из автобусов
23 января 2025 12:53  [93] Елку на площади Минина в Нижнем Новгороде демонтируют при помощи фена
23 января 2025 12:37  [93] Ремонт и регулировка пластиковых окон: важные нюансы
23 января 2025 12:29  [110] Роспотребнадзор предупредил о раннем пробуждении клещей в этом году
23 января 2025 12:21  [126] Разбитую дорогу к радиорынку в Верхних Печерах Нижнего Новгорода отремонтируют весной
23 января 2025 12:07  [254] Инвестор получил разрешение на строительство гостиницы на Гребном канале
23 января 2025 11:41  [100] Власти отменили два особых режима в центре Нижнего Новгорода
23 января 2025 10:50  [143] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в поселке Кудьма для ИЖС
23 января 2025 10:29  [187] Самая дорогая квартира в Нижнем Новгороде продаётся за 169 млн рублей
Общество

Разбитую дорогу к радиорынку в Верхних Печерах Нижнего Новгорода отремонтируют весной

23 января 2025 12:21  [126] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Разбитую дорогу к радиорынку "Герц" в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода отремонтируют весной. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

Отметим, что на днях в соцсетях появился видеоролик, где показано, как водители с трудом объезжают разбитый участок дороги у радиорынка. 

По данным районной администрации, в апреле 2023 года был выполнен карточный ремонт асфальтобетонного покрытия наиболее изношенных участков дороги от улицы Касьянова до радиорынка. Дорожники отремонтировали более 3300 квадратных метров, а это около 50% площади трассы. Эти отрезки дороги находятся на гарантии, и в случае дальнейшего разрушения подрядчик их отремонтирует за счет собственных средств.

"Весной планируется провести ямочный и карточный ремонт участков дороги, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. До весны устранение деформаций дорожного покрытия выполняется локально в рамках контракта по содержанию улиц", - пояснили в райадминистрации.

Напомним, дорогу к строящемуся IT-кампусу в Нижнем Новгороде отремонтируют за 11 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
14 июня 2024 16:33  [1104] Десять дорог к зонам отдыха отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph