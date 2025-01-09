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Общество

Начался демонтаж аварийных конструкций нижегородского Дома чекиста

23 января 2025 14:31  [83] Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде начались работы по демонтажу аварийных конструкций здания Дома чекиста, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места.

Напомним, что заброшенный объект, обладающий исторической ценностью, будет преобразован в жилой комплекс. В процессе реконструкции сохранят оригинальный архитектурный облик здания, однако для этого будут использованы современные строительные материалы. Сейчас на строительном участке трудится экскаватор, который разбирает поврежденные элементы конструкции.

Процесс восстановления Дома чекиста на Малой Покровской улице,16 ведет девелоперская компания СЗ «Воробьевка, 16» (входит в состав ГК V8 development. - Прим. ред.). По информации от представителей компании, перед началом работ было проведено тщательное обследование здания, в ходе которого выявлены дефекты и повреждения, затрудняющие дальнейшее использование объекта. На данный момент специалисты занимаются демонтажом разрушенных частей стен и крыш.


 

Несмотря на реконструкцию, планируется сохранить несущие стены полукруглого эркера, который выходит на Малую Покровскую улицу, сообщает портал GiperNN.

Ранее планировалось, что реконструкция Дома чекиста начнется в 2024 году.

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Теги:
Жилье ОКН Строительство
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