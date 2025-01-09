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Общество

Нижегородские власти расторгают контракт с перевозчиком на маршруте А-36

23 января 2025 15:49  [100] Общество

Нижегородский "Центр развития транспортных систем" направил в ООО "Автоспутник" уведомление о расторжении контракта на обслуживание маршрута А-36 ("Поселок Ближнее Борисово- Улица Долгополова"). Об этом сообщили в ЦРТС.

Контракт с перевозчиком будет расторгнут из-за многочисленных нарушений.

"Одной из причин расторжения контракта стало самовольное сокращение маршрута до остановки "Мыза", а также отсутствие большинства рейсов, предусмотренных расписанием", - пояснили в ЦРТС.

Помимо этого, поставлен вопрос о расторжении контракта в одностороннем порядке с перевозчиком ООО "Рамкад", который обслуживает маршрут А-38 (Станция метро "Стрелка" - Станция "Петряевка").

Причиной стало использование автобусов с превышенным сроком эксплуатации. По условиям контракта перевозчикам не разрешается использовать автобусы, которым более 10 лет. ООО "Рамкад" направлена претензия для взыскания штрафа.

Напомним, два электробуса планируется запустить в Новинки в Нижнем Новгороде.

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Теги:
маршруты Общественный транспорт
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