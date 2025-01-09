Нижегородские власти расторгают контракт с перевозчиком на маршруте А-36

Нижегородский "Центр развития транспортных систем" направил в ООО "Автоспутник" уведомление о расторжении контракта на обслуживание маршрута А-36 ("Поселок Ближнее Борисово- Улица Долгополова"). Об этом сообщили в ЦРТС.
Контракт с перевозчиком будет расторгнут из-за многочисленных нарушений.
"Одной из причин расторжения контракта стало самовольное сокращение маршрута до остановки "Мыза", а также отсутствие большинства рейсов, предусмотренных расписанием", - пояснили в ЦРТС.
Помимо этого, поставлен вопрос о расторжении контракта в одностороннем порядке с перевозчиком ООО "Рамкад", который обслуживает маршрут А-38 (Станция метро "Стрелка" - Станция "Петряевка").
Причиной стало использование автобусов с превышенным сроком эксплуатации. По условиям контракта перевозчикам не разрешается использовать автобусы, которым более 10 лет. ООО "Рамкад" направлена претензия для взыскания штрафа.
Напомним, два электробуса планируется запустить в Новинки в Нижнем Новгороде.
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