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Спорт

Дмитрий Кабайло рассказал о новых спортивных объектах Нижегородской области

20 ноября 2024 11:14  [104] Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Заксобрании Нижегородской области 19 ноября прошло заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Депутаты обсудили планы по строительству спортивных объектов на территории региона в ближайшей перспективе.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло рассказал, что в регионе непрерывно идёт строительство спортивных объектов: в этом году сдано более 20, ещё 4 – капитально отремонтированы. Активное развитие спортивной инфраструктуры ведётся в том числе и в муниципалитетах.

В рамках реализации федеральной адресной инвестпрограммы строится Ледовая арена на Стрелке в Нижнем Новгороде, в рамках региональной адресной инвестпрограммы в возводится бассейн "Капролактамовец" в Дзержинске, а в Городце уже в этом этом году планируется достроить "Центр бокса".

В рамках федерального проекта "Бизнес спринт (Я выбираю спорт)" завершается строительство модульного спортивного зала в Большом Мурашкине, полным ходом возводится ФОК на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе областного центра. На 2025 год запланировано начало строительства ФОКа на улице Родионова.

По федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" начал работу ФОК в посёлке Ждановский.

По концессии будут построены центр для развития детско-юношеского спорта и воспитания хоккеистов на улице Краснодонцев на Автозаводе и мини-футбольного спорткомплекса "Торпедо" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

Кроме того, по госпрограмме "Развитие физкультуры и спорта Нижегородской области" в 2024 году появится 10 комплектов модульных лыжных баз - в Ветлужском, Сеченовском, Спасском, Сосновском, Ковернинском, Уренском, Починковском, Краснобаковском округах, а также в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Ещё 10 комплектов будет построено в 2025 году, на эти цели, напомним, выделено 167 млн рублей.

В рамках этой же госпрограммы появятся хоккейные коробки в селе Гагино и в посёлке Сатис.

"Важно, что мы развиваем инфраструктуру, которую областной центр получил благодаря проведению чемпионата мира по футболу, тренировочные поля и другие спортивные объекты. Работа по строительству спортивных сооружений обязательно будет продолжаться", - подчеркнул председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Председатель комитета по градостроительному развитию Василий Суханов отметил важность того, что в регионе не только появляются новые объекты, но и проводится ремонт ранее построенных в районах области ФОКов.

"Кроме того, важно уделять внимание привлечению частного бизнеса в спортивные объекты. Это отдельная и очень серьёзная тема, которой необходимо заниматься", - добавил Суханов.

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Теги:
Законодательное собрание Спорт Строительство
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