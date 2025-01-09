Нижегородская область вошла в топ-20 регионов РФ по качеству жизни Общество

Нижегородская область оказалась на девятом месте среди регионов России по качеству жизни, сообщается на сайте Кремля.

Руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева представила президенту РФ Владимиру Путину рейтинг агентства. В рейтинге регионы оценивались по десяти направлениям: безопасность людей, жилье, инфраструктура, образование, медицина, социальная поддержка, возможности для работы и для предпринимательской деятельности и другое.

По словам Чупшевой, Москва и Санкт-Петербург сохранили свои лидирующие позиции.

"Третьим регионом стала Республика Татарстан, поднявшись на две позиции. Далее в десятку вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Сахалинская, Тульская, Нижегородская области и Республика Башкортостан. В топ-20 регионов в этом году впервые вошли Республика Адыгея, Калужская и Мурманская области", - пояснила Чупшева.

Лидерами динамики роста в рейтинге стали Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Республика Северная Осетия, Ярославская, Томская и Кировская области.

Отметим, что в 2023 году Нижегородская область была на 10 месте в рейтинге АСИ по качеству жизни.

Напомним, Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по качеству жизни за 2023 год.