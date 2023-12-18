Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Электричка свяжет Кстово и Мызу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 декабря 2023 11:15  [65] Трамвай №19 возобновил работу в Нижнем Новгороде
25 декабря 2023 11:06  [82] Турпоток из Нижнего Новгорода в Великий Устюг с начала осени 2023 года вырос на 52%
25 декабря 2023 10:45  [94] Первые 30 мастеров АО "Теплоэнерго" прошли обучение по программе повышения квалификации в Мининском университете
25 декабря 2023 10:24  [127] Нижегородская область заняла 6 место в итоговом рейтинге регионов РФ за 2023 год
25 декабря 2023 09:42  [128] Мобильные офисы налоговой службы смогут посетить нижегородцы с 25 по 28 декабря
25 декабря 2023 09:04  [134] Более 100 ученых и педагогов приняли участие во всероссийской конференции "Саморазвитие человека" в НГПУ им. Минина
24 декабря 2023 15:19  [344] Количество авиарейсов из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород увеличат с 25 декабря
24 декабря 2023 14:22  [365] Нижегородцы могут принять участие в проекте "Цифровой ликбез"
24 декабря 2023 13:06  [351] Жителям дома в Нижнем Новгороде вернули более 130 тысяч рублей переплаты за водоснабжение
24 декабря 2023 11:28  [342] Участок площади Минина и Пожарского перекроют для празднования Нового года
Общество

Нижегородская область заняла 6 место в итоговом рейтинге регионов РФ за 2023 год

25 декабря 2023 10:24  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эксперты агентства РИА Рейтинг составили итоговый рейтинг российских регионов за 2023 год.

Согласно информации, при составлении рейтинга рассчитывалось арифметическое число баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

Нижегородская область набрала 61,745 рейтинговых балла, что позволило занять региону 6 место.

На первом месте традиционно расположилась Москва с 84,626 балла, на последнем - республика Тыва с 22,688 балла. Показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не рассчитывались

Напомним, Нижегородская область заняла 46 место рейтинга по отсутствую вредных привычек, 39 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам, 20 место по уровню финансового благополучия.

Также ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла третье место в "Зеленом рейтинге 2023".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Рейтинг
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Спортивно-театральное шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
18 декабря 2023 12:20Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph