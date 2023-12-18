Нижегородская область заняла 6 место в итоговом рейтинге регионов РФ за 2023 год

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Эксперты агентства РИА Рейтинг составили итоговый рейтинг российских регионов за 2023 год.
Согласно информации, при составлении рейтинга рассчитывалось арифметическое число баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.
Нижегородская область набрала 61,745 рейтинговых балла, что позволило занять региону 6 место.
На первом месте традиционно расположилась Москва с 84,626 балла, на последнем - республика Тыва с 22,688 балла. Показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не рассчитывались
Напомним, Нижегородская область заняла 46 место рейтинга по отсутствую вредных привычек, 39 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам, 20 место по уровню финансового благополучия.
Также ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла третье место в "Зеленом рейтинге 2023".
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