Нижегородская область заняла 6 место в итоговом рейтинге регионов РФ за 2023 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эксперты агентства РИА Рейтинг составили итоговый рейтинг российских регионов за 2023 год.

Согласно информации, при составлении рейтинга рассчитывалось арифметическое число баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

Нижегородская область набрала 61,745 рейтинговых балла, что позволило занять региону 6 место.

На первом месте традиционно расположилась Москва с 84,626 балла, на последнем - республика Тыва с 22,688 балла. Показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не рассчитывались

Напомним, Нижегородская область заняла 46 место рейтинга по отсутствую вредных привычек, 39 место в рейтинге регионов РФ по зарплатам, 20 место по уровню финансового благополучия.

Также ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла третье место в "Зеленом рейтинге 2023".