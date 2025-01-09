Пострадавший от нападения пассажира таксист из Нижнего Новгорода рассказал о своем самочувствии

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Водитель такси, пострадавший от нападения пассажира в Канавинском районе Нижнего Новгорода, получил переломы лицевых костей и гематомы. Об этом сообщается в телесюжете программы "Кстати…".
Мужчина признался, что чувствует себя не очень хорошо.
"После этого инцидента у меня изменился голос, я долгое время после удушения не мог пить и глотать. После этого планирую взять паузу в работе", - рассказал таксист.
Водитель такси добавил, что, несмотря на этот инцидент, не держит зла на обидчика.
Напомним, напавшего на таксиста нижегородца арестовали на два месяца.
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