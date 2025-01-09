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Происшествия

Пострадавший от нападения пассажира таксист из Нижнего Новгорода рассказал о своем самочувствии

23 января 2025 18:38  [85] Происшествия

Фото: стоп-кадр видео программы "Кстати…"

Водитель такси, пострадавший от нападения пассажира в Канавинском районе Нижнего Новгорода, получил переломы лицевых костей и гематомы. Об этом сообщается в телесюжете программы "Кстати…".

Мужчина признался, что чувствует себя не очень хорошо.

"После этого инцидента у меня изменился голос, я долгое время после удушения не мог пить и глотать. После этого планирую взять паузу в работе", - рассказал таксист.

Водитель такси добавил, что, несмотря на этот инцидент, не держит зла на обидчика.

Напомним, напавшего на таксиста нижегородца арестовали на два месяца.

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Теги:
Нападение Такси
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