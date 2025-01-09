Напавшего на таксиста нижегородца арестовали на 2 месяца Происшествия

Суд арестовал напавшего на таксиста мужчину в Нижнем Новгороде на два месяца. Об этом сообщает прокуратура региона.

В начале этой недели в соцсетях появилось видео из салона такси. На кадрах видно, что неадекватный пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала оскорблял водителя, а после применил физическую силу. При этом водитель старался не реагировать на действия клиента.

Потерпевший заявил на обидчика в полицию. Вскоре подозреваемого задержали, после чего завели на него уголовное дело за покушение на убийство. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что причиной агрессии стал манёвр таксиста, который он посчитал опасным.

"Суд с учетом позиции прокуратуры избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - пояснили в прокуратуре.

Напомним, что убийцу двух женщин приговорили к пожизненному сроку в Нижегородской области.