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Происшествия

Напавшего на таксиста нижегородца арестовали на 2 месяца

22 января 2025 19:17  [4] Происшествия

Суд арестовал напавшего на таксиста мужчину в Нижнем Новгороде на два месяца. Об этом сообщает прокуратура региона.

В начале этой недели в соцсетях появилось видео из салона такси. На кадрах видно, что неадекватный пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала оскорблял водителя, а после применил физическую силу. При этом водитель старался не реагировать на действия клиента.

Потерпевший заявил на обидчика в полицию. Вскоре подозреваемого задержали, после чего завели на него уголовное дело за покушение на убийство. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что причиной агрессии стал манёвр таксиста, который он посчитал опасным.

"Суд с учетом позиции прокуратуры избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - пояснили в прокуратуре.

Напомним, что убийцу двух женщин приговорили к пожизненному сроку в Нижегородской области.

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Теги:
Суд Такси
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