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Общество

Движение по канатке на Бор приостановят во втором квартале из-за монтажа кабин

23 января 2025 19:25  [59] Общество

Движение по канатной дороги из Нижнего Новгорода на Бор приостановят из-за монтажа новых кабин во втором квартале 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГК "Урбантех".

Как рассказали в ГК, изготовление кабин для нижегородской канатки завершено в полном объеме. Поставка кабин планируется в I квартале 2025 года, а установка намечена на II квартал.

После остановки канатной дороги добраться из Бора в Нижний Новгород и обратно станет возможно на автобусе, электричке. Кроме того, нижегородский Минтранс на время прекращения работы канатки планирует увеличить число рейсов общественного транспорта.

Подвижной состав канатной дороги прошел заводские испытания и имеет комплект сертификатов и документов на соответствие нормам безопасности. После увеличения количества кабин пропускная способность канатной дороги из областного центра на Бор вырастет вдвое.

Ранее сообщалось, что новые кабинки для канатной дороги Нижний Новгород-Бор доставят в начале 2025 года.

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Теги:
Канатная дорога
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