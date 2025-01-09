Движение по канатке на Бор приостановят во втором квартале из-за монтажа кабин Общество

Движение по канатной дороги из Нижнего Новгорода на Бор приостановят из-за монтажа новых кабин во втором квартале 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГК "Урбантех".

Как рассказали в ГК, изготовление кабин для нижегородской канатки завершено в полном объеме. Поставка кабин планируется в I квартале 2025 года, а установка намечена на II квартал.

После остановки канатной дороги добраться из Бора в Нижний Новгород и обратно станет возможно на автобусе, электричке. Кроме того, нижегородский Минтранс на время прекращения работы канатки планирует увеличить число рейсов общественного транспорта.

Подвижной состав канатной дороги прошел заводские испытания и имеет комплект сертификатов и документов на соответствие нормам безопасности. После увеличения количества кабин пропускная способность канатной дороги из областного центра на Бор вырастет вдвое.

Ранее сообщалось, что новые кабинки для канатной дороги Нижний Новгород-Бор доставят в начале 2025 года.