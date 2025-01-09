Илья Жигулев покидает ФК "Пари Нижний Новгород"

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Полузащитник Илья Жигулев завершил своё сотрудничество с ФК "Пари Нижний Новгород", о чём сообщается в официальных аккаунтах клуба. Решение о расставании было принято руководством команды.
Игрок, находившийся на сборе в Турции, уже покинул расположение клуба. Напомним, что Илья присоединился к "Пари НН" в сентябре 2022 года. За время своего пребывания в команде он провёл 25 матчей в чемпионате и 6 игр в Кубке, отметившись одной результативной передачей.
Генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил футболиста за его вклад в команду, отметив его преданность делу и стойкость в трудные моменты, а также за мужественное преодоление травмы.
Ранее сообщалось, что Зе Турбо продолжит карьеру в кипрском АЕЛ. Игрока сдали в аренду.
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