Илья Жигулев покидает ФК "Пари Нижний Новгород" Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Полузащитник Илья Жигулев завершил своё сотрудничество с ФК "Пари Нижний Новгород", о чём сообщается в официальных аккаунтах клуба. Решение о расставании было принято руководством команды.

Игрок, находившийся на сборе в Турции, уже покинул расположение клуба. Напомним, что Илья присоединился к "Пари НН" в сентябре 2022 года. За время своего пребывания в команде он провёл 25 матчей в чемпионате и 6 игр в Кубке, отметившись одной результативной передачей.

Генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил футболиста за его вклад в команду, отметив его преданность делу и стойкость в трудные моменты, а также за мужественное преодоление травмы.

Ранее сообщалось, что Зе Турбо продолжит карьеру в кипрском АЕЛ. Игрока сдали в аренду.