Зе Турбо продолжит карьеру в кипрском АЕЛ на правах аренды Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Нападающий гвинейской сборной и ФК "Пари Нижний Новгород" Зе Турбо перешёл в аренду в кипрский клуб АЕЛ. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Соглашение предполагает, что вторая половина сезона-2024/2025 пройдет под знаком Лимасола, где Зе Турбо будет выступать за АЕЛ, при этом клуб имеет право выкупа игрока по завершении аренды.

"Пари НН" выразил благодарность Зе Турбо за его вклад в игру клуба, отметив его самоотдачу и труд.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата России форвард провел 14 матчей и забил два гола.

Ранее выяснилось, что Илья Агапов вновь будет выступать за "Пари НН".