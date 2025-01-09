Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 января 2025 07:25  [78] Наладчик Заволжского филиала "УАЗ" умер на рабочем месте
24 января 2025 06:30  [128] Бывшего главу "Теплоэнерго" Халтурина оставили под стражей до 23 марта
23 января 2025 22:48  [271] 30 человек эвакуировались из горящего кафе в Нижнем Новгороде
23 января 2025 19:43  [227] Жертвой телефонных аферистов становились 18% опрошенных нижегородцев
23 января 2025 18:38  [233] Пострадавший от нападения пассажира таксист из Нижнего Новгорода рассказал о своем самочувствии
23 января 2025 12:13  [373] Росприроднадзор выявил серьезные эконарушения на заводе в Дзержинске
23 января 2025 11:40  [254] Извещатель спас семью на пожаре в Нижегородской области
23 января 2025 11:20  [274] Четырёх иностранцев депортируют из России после полицейских проверок
23 января 2025 11:03  [295] Нижегородцу дали 6,3 года условно за незаконное хранение оружия и взрывчатки
23 января 2025 10:34  [349] Бастрыкин поручил проверить скандального нижегородца, угрожающего соседям  
Происшествия

Наладчик Заволжского филиала "УАЗ" умер на рабочем месте

24 января 2025 07:25  [78] Происшествия

Фото: pixabay.com

46-летнему наладчику автоматических линий и агрегатных станков Заволжского филиала ООО "Ульяновский автомобильный завод" стало плохо во время обеденного перерыва 21 января. Сидя за столом, он начал терять сознание. Коллеги оперативно помогли ему, удержали от падения и уложили на лавку, вызвав фельдшера и скорую помощь.

По прибытии медицинской бригады была констатирована смерть сотрудника.

Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала расследование для выяснения причин трагедии.

Ранее сообщалось о смерти 63-летнего сотрудника нижегородского ЧОПа на рабочем месте. Роструд также проводит расследование. А до этого надзорное ведомство заинтересовалось несчастным случаем в одной из нижегородских больниц. Там во время дежурства скончался пожилой врач.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда несчастный случай проверки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph