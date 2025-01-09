Наладчик Заволжского филиала "УАЗ" умер на рабочем месте

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46-летнему наладчику автоматических линий и агрегатных станков Заволжского филиала ООО "Ульяновский автомобильный завод" стало плохо во время обеденного перерыва 21 января. Сидя за столом, он начал терять сознание. Коллеги оперативно помогли ему, удержали от падения и уложили на лавку, вызвав фельдшера и скорую помощь.
По прибытии медицинской бригады была констатирована смерть сотрудника.
Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала расследование для выяснения причин трагедии.
Ранее сообщалось о смерти 63-летнего сотрудника нижегородского ЧОПа на рабочем месте. Роструд также проводит расследование. А до этого надзорное ведомство заинтересовалось несчастным случаем в одной из нижегородских больниц. Там во время дежурства скончался пожилой врач.
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