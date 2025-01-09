63-летний сотрудник нижегородского ЧОПа умер на работе Происшествия

Сотрудник охранного предприятия «Павлово-Секьюрити» умер на работе, сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия произошла 19 января на проходной завода в Павлове. 63-летнему охраннику ЧОПа стало плохо, и он потерял сознание. На шум пришел его напарник, который обнаружил коллегу лежащим на диване с признаками эпилептического припадка.

Мужчина сразу вызвал скорую и принялся оказывать первую помощь, но тщетно. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть.

В случившемся разбираются сотрудники трудовой инспекции.

Ранее сообщалось, что гибель рабочего на очистных под Нижним Новгородом закончилось уголовным делом.