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Общество

Родным погибших на СВО нижегородцев вручили ордена Мужества

24 января 2025 09:00  [86] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде семьям погибших участников спецоперации были вручены ордена Мужества. Церемония прошла с участием представителей местной власти и военкомата, сообщает администрация Ленинского района.

Посмертно награды получили рядовые Андрей Весов и Владислав Вязовцев, ефрейтор-контрактник Владимир Кудряшов, а также сержанты Даниил Овчинников и Алексей Катков.

Соболезнования родным погибших выразил глава Ленинской районной администрации Сергей Лукоянов, подчеркнув, что герои продемонстрировали настоящий патриотизм и самоотверженность. На мероприятии присутствовал врио военкома Ленинского и Канавинского районов Юрий Вавилов.

Напомним, что в начале декабря в Нижнем Новгороде почтили память Героев Отечества.

Также сообщалось об открытии мурала в честь участника СВО Ильи Абрамова.

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Теги:
Награды Память СВО
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