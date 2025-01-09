Родным погибших на СВО нижегородцев вручили ордена Мужества Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде семьям погибших участников спецоперации были вручены ордена Мужества. Церемония прошла с участием представителей местной власти и военкомата, сообщает администрация Ленинского района.

Посмертно награды получили рядовые Андрей Весов и Владислав Вязовцев, ефрейтор-контрактник Владимир Кудряшов, а также сержанты Даниил Овчинников и Алексей Катков.

Соболезнования родным погибших выразил глава Ленинской районной администрации Сергей Лукоянов, подчеркнув, что герои продемонстрировали настоящий патриотизм и самоотверженность. На мероприятии присутствовал врио военкома Ленинского и Канавинского районов Юрий Вавилов.

Напомним, что в начале декабря в Нижнем Новгороде почтили память Героев Отечества.

Также сообщалось об открытии мурала в честь участника СВО Ильи Абрамова.