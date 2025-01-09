Родным погибших на СВО нижегородцев вручили ордена Мужества

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В Нижнем Новгороде семьям погибших участников спецоперации были вручены ордена Мужества. Церемония прошла с участием представителей местной власти и военкомата, сообщает администрация Ленинского района.
Посмертно награды получили рядовые Андрей Весов и Владислав Вязовцев, ефрейтор-контрактник Владимир Кудряшов, а также сержанты Даниил Овчинников и Алексей Катков.
Соболезнования родным погибших выразил глава Ленинской районной администрации Сергей Лукоянов, подчеркнув, что герои продемонстрировали настоящий патриотизм и самоотверженность. На мероприятии присутствовал врио военкома Ленинского и Канавинского районов Юрий Вавилов.
Напомним, что в начале декабря в Нижнем Новгороде почтили память Героев Отечества.
Также сообщалось об открытии мурала в честь участника СВО Ильи Абрамова.
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