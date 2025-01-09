Функцию самозапрета покупок на маркетплейсах предложили ввести в России Общество

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Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди», выступил с идеей ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах. Соответствующий запрос он направил в Минэкономразвития. С документом ознакомился телеканал "360".

Согласно данным социологических опросов, 71% россиян покупают товары на маркетплейсах хотя бы раз в год, а 55% делают это несколько раз в месяц или чаще. Депутат отметил, что маркетплейсы упростили покупки, но вызвали новые проблемы, включая неконтролируемое потребление и зависимость от онлайн-шопинга.

Даванков предложил законодательно обязать маркетплейсы ввести функцию самозапрета на покупки или установление ежемесячного лимита. Пользователь сможет самостоятельно настроить параметры ограничения, включая сумму лимита и срок действия запрета.

Депутат считает, что это поможет людям, зависимым от импульсивных покупок, избежать финансовых проблем. Он напомнил, что с 2025 года граждане смогут устанавливать самозапрет на кредиты и микрозаймы, а в конце 2024 года правительство поддержало законопроект о самозапрете на азартные игры.