Опция самозапрета кредита может появиться на портале "Госуслуги" Общество

Правительство России в рамках законопроекта по борьбе с кибермошенничеством хочет разрешить самозапрет на оформление кредитов через "Госуслуги" или приложение банков. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства РФ.

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал что новая опция призвана помочь гражданам удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя. "Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения банка", - сказал Дмитрий Григоренко.

Помимо этого, кредитные организации обяжут проводить более тщательную проверку заемщиков, включая анализ кредитной истории, банковского счета, на который планируется перевод денежных средств, и запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц.

В случае, если человек сменил свои учетные данные или была зафиксирована утечка его персональных данных, то будет срабатывать временная "заморозка" на выдачу займов онлайн. Это означает, что какое-то время оформить кредит будет невозможно.

Ранее сообщалось, что в России утверждена процедура самозапрета на выдачу кредитов и микрозаймов.