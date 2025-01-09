Один человек госпитализирован после ДТП с автобусом на Мызинском мосту Происшествия

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Водителя легковушки, пострадавшего в ДТП с автобусом на Мызинском мосту в Ленинском районе Нижнего Новгорода, госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, 61-летний водитель автобуса при движении на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке на улице Новикова-Прибоя совершил столкновение с легковушкой "Хендай Солярис".

В результате ДТП пострадал 31-летний водитель иномарки. Его госпитализировали в медучреждение.

Сотрудники полиции работают на месте и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Сообщалось, что из-за этого ДТП на Мызинском мосту образовалась жуткая пробка.