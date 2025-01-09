Один человек госпитализирован после ДТП с автобусом на Мызинском мосту

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Водителя легковушки, пострадавшего в ДТП с автобусом на Мызинском мосту в Ленинском районе Нижнего Новгорода, госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительной информации, 61-летний водитель автобуса при движении на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке на улице Новикова-Прибоя совершил столкновение с легковушкой "Хендай Солярис".
В результате ДТП пострадал 31-летний водитель иномарки. Его госпитализировали в медучреждение.
Сотрудники полиции работают на месте и устанавливают все обстоятельства ДТП.
Сообщалось, что из-за этого ДТП на Мызинском мосту образовалась жуткая пробка.
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