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Происшествия

Один человек госпитализирован после ДТП с автобусом на Мызинском мосту

24 января 2025 12:08  [83] Происшествия

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Водителя легковушки, пострадавшего в ДТП с автобусом на Мызинском мосту в Ленинском районе Нижнего Новгорода, госпитализировали. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, 61-летний водитель автобуса при движении на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке на улице Новикова-Прибоя совершил столкновение с легковушкой "Хендай Солярис".

В результате ДТП пострадал 31-летний водитель иномарки. Его госпитализировали в медучреждение.

Сотрудники полиции работают на месте и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Сообщалось, что из-за этого ДТП на Мызинском мосту образовалась жуткая пробка.

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Теги:
ДТП Ленинский район
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