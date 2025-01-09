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Происшествия

Пробка образовалась на Мызинском мосту из-за ДТП с автобусом 24 января

24 января 2025 10:45  [76] Происшествия

Фото: Telegram-канал "ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область"

Пробка образовалась на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде из-за ДТП с участием автобуса и легковушки утром 24 января. Об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

Инцидент с участием маршрутки произошел на улице Новикова-Прибоя в районе ТЦ "Ордер". В результате иномарка повисла на отбойнике.

Очевидцы сообщают, что в результате ДТП, возможно, есть пострадавшие. Информация уточняется.

По данным портала "Яндекс. Пробки", из-за ДТП на Мызинском мосту образовалась пробка из верней части города в нижнюю. Она растянулась от начала моста до дома № 4 по улице Грекова.

Напомним, иномарка насмерть сбила женщину в Семенове.

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Теги:
Авария ДТП
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