Пробка образовалась на Мызинском мосту из-за ДТП с автобусом 24 января Происшествия

Фото: Telegram-канал "ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область"

Пробка образовалась на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде из-за ДТП с участием автобуса и легковушки утром 24 января. Об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

Инцидент с участием маршрутки произошел на улице Новикова-Прибоя в районе ТЦ "Ордер". В результате иномарка повисла на отбойнике.

Очевидцы сообщают, что в результате ДТП, возможно, есть пострадавшие. Информация уточняется.

По данным портала "Яндекс. Пробки", из-за ДТП на Мызинском мосту образовалась пробка из верней части города в нижнюю. Она растянулась от начала моста до дома № 4 по улице Грекова.

Напомним, иномарка насмерть сбила женщину в Семенове.