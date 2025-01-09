Переулок Союзный в Сормове планируется застраивать КРТ

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Земельный участок в границах улиц Свободы, Старая Канава и Союзного переулка в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется застраивать по механизму комплексного развития территории. Об этом сообщает GIPERNN.RU.
Мастер-план КРТ был поддержан Региональным штабом по вопросам градостроительной политики еще в октябре 2024 года.
Инициатором застройки участка по механизму КРТ выступило ООО "СЗ СФ "Сормово". Здесь планируется построить два дома высотой 10 и 14 этажей и подземными парковками.
Кроме того, мастер-планом предусмотрено строительство административного здания переменной этажности высотой 10 -18 этажей с подземным паркингом.
Члены комиссии по землепользованию и застройке поддержали отображение границ КРТ на градостроительной карте, но рекомендовали отложить корректировку зонирования территории до момента заключения договора о КРТ по инициативе правообладателя.
Напомним, питерский девелопер GloraX приобрел 60 га для реализации проекта КРТ у Новинок.
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