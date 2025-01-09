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Общество

Переулок Союзный в Сормове планируется застраивать КРТ

24 января 2025 12:49  [92] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Земельный участок в границах улиц Свободы, Старая Канава и Союзного переулка в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется застраивать по механизму комплексного развития территории. Об этом сообщает GIPERNN.RU.

Мастер-план КРТ был поддержан Региональным штабом по вопросам градостроительной политики еще в октябре 2024 года.

Инициатором застройки участка по механизму КРТ выступило ООО "СЗ СФ "Сормово". Здесь планируется построить два дома высотой 10 и 14 этажей и подземными парковками.

Кроме того, мастер-планом предусмотрено строительство административного здания переменной этажности высотой 10 -18 этажей с подземным паркингом.

Члены комиссии по землепользованию и застройке поддержали отображение границ КРТ на градостроительной карте, но рекомендовали отложить корректировку зонирования территории до момента заключения договора о КРТ по инициативе правообладателя.

Напомним, питерский девелопер GloraX приобрел 60 га для реализации проекта КРТ у Новинок.

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Теги:
Жилье КРТ Строительство
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