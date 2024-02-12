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Общество

Питерский девелопер GloraX построит ЖК на Гребном канале в Нижнем Новгороде

06 марта 2024 17:59  [3] Общество

Фото: компания GloraX

Компания GloraX (г. Санкт-Петербург) планирует построить жилой комплекс на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в официальной группе застройщика в соцсети Вконтакте.

Жилой квартал будет построен на участке площадью 14 га. Общая площадь недвижимости в новом жилом комплексе составит 177 тысяч кв. метров.

"Вдоль Гребного канала будут построены разноформатные дома от корпусов малой этажности ближе к воде до высотных домов по мере удаления к городской части территории", - пояснили в компании.

Также здесь будет построены три детских сада, школа, спортивный центр с бассейном, игровыми залами и теннисным кортом, яхт-клуб и причалы.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 20 млрд рублей.

Строительство первых домов начнется в 2024 году, весь жилой комплекс планируется ввести в эксплуатацию до 2029 года.

Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка". Реновация улицы Черниговской стартовала в июле 2023 года.

Также ранее сообщалось, что GloraX планирует застроить площадку КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста.

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Теги:
Жилье Строительство
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