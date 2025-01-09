Сбой в работе мобильных операторов и Telegram затронул Нижегородскую область
Пользователи по всей России, включая Нижегородскую область, столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильной связи и мессенджера Telegram. Об этом сообщает сайт "Сбой.рф".
Неполадки были зафиксированы у большинства операторов большой четверки, а также у некоторых банков. Кроме того, пользователи Telegram столкнулись с трудностями при загрузке медиафайлов.
По информации Роскомнадзора, источник сбоя находился на инфраструктуре компании "Мегафон". Однако проблему оперативно устранили. В пресс-службе оператора заверили, что на текущий момент сеть функционирует в штатном режиме.
Помимо Нижегородской области, сбои зарегистрированы в Москве, Самарской области и других регионах страны.
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