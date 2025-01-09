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Происшествия

Тлеющую свалку на Московском шоссе планируют окончательно потушить 24 января

24 января 2025 16:41  [93] Происшествия

Фото: предоставлено НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе горадминистрации

Ликвидировать очаги возгорания и задымления на нелегальной свалке на Московском шоссе планируется до конца дня 24 января. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском управлении ГОЧС.

А в выходные опергруппа управления будет мониторить ситуацию на месте. Кроме того, в планах продолжить завод грунта для устранения мелких очагов задымления.

Напомним, что информация о пожаре на нелегальной свалке поступила в минувшее воскресенье. К 20 января площадь возгорания выросла до 200 квадратных метров.

Вероятная причина пожара — поджог, точная же станет известна по результатам экспертизы, которую проводят специалисты МЧС. По данным НИА "Нижний Новгород" уголовное дело пока не возбуждено. Вместе с тем, в случившемся разбирается Росприроднадзор.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не нашел превышения ПДК вредных веществ в районе тлеющей свалки на Московском шоссе.

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Теги:
Поджог Пожар Свалки
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