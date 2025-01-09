Дмитрий Медведев подсчитал количество контрактников в ВС РФ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В 2024 году около 450 тысяч человек заключили контракт о службе в Вооружённых силах Российской Федерации. Об этом стало известно из заявления заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева на заседании соответствующей межведомственной комиссии, сообщил телеканал "360".

По словам Медведева, более 40 тысяч россиян присоединились к добровольческим формированиям и отправились в зону специальной военной операции. Он также подчеркнул, что задача, поставленная президентом Владимиром Путиным перед Советом безопасности, выполнена.

"Подведём итоги 2024 года и обсудим, что нужно сделать для сохранения набранных темпов отбора", — предложил Дмитрий Медведев.

Медведев также завяил, что в среднем ежедневно более тысячи человек заключали контракт с Министерством обороны.

Напомним, добровольцы получают от государства достойную материальную поддержку. Так, заключающие контракт в Нижегородской области получают сертификаты на предоставление 10 соток земли. Кроме того, в регионе работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника ежемесячные выплаты на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ и услуг дошкольных учреждений - и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.