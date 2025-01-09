Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 января 2025 16:53  [79] Дмитрий Медведев подсчитал количество контрактников в ВС РФ
24 января 2025 16:47  [66] Андрей Бетин исполнил мечту 13-летней кстовчанки в рамках "Елки желаний"
24 января 2025 16:28  [100] Еще два модульных туалета установят в центре Нижнего Новгорода
24 января 2025 16:02  [94] Работу электробусов № 22 в Нижнем Новгороде продлят с новой рабочей недели
24 января 2025 15:43  [121] Органы опеки попались на подделке документов при выдаче жилья сироте в Шахунье
24 января 2025 15:23  [156] Прощание с погибшим на СВО Дмитрием Нагорновым прошло в Нижегородской области
24 января 2025 15:19  [199] Нижегородские водители получили возможность ездить еще три года по истекшим правам
24 января 2025 14:35  [214] Сбой в работе мобильных операторов и Telegram затронул Нижегородскую область
24 января 2025 14:22  [149] Объем кибератак на сферу услуг и здравоохранения Нижегородской области вырос в два раза
24 января 2025 14:15  [182] Движение транзитных фур предложили запретить на время ремонта Мызинского путепровода
Общество

Дмитрий Медведев подсчитал количество контрактников в ВС РФ

24 января 2025 16:53  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В 2024 году около 450 тысяч человек заключили контракт о службе в Вооружённых силах Российской Федерации. Об этом стало известно из заявления заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева на заседании соответствующей межведомственной комиссии, сообщил телеканал "360".

По словам Медведева, более 40 тысяч россиян присоединились к добровольческим формированиям и отправились в зону специальной военной операции. Он также подчеркнул, что задача, поставленная президентом Владимиром Путиным перед Советом безопасности, выполнена.

"Подведём итоги 2024 года и обсудим, что нужно сделать для сохранения набранных темпов отбора", — предложил Дмитрий Медведев.

Медведев также завяил, что в среднем ежедневно более тысячи человек заключали контракт с Министерством обороны.

Напомним, добровольцы получают от государства достойную материальную поддержку. Так, заключающие контракт в Нижегородской области получают сертификаты на предоставление 10 соток земли. Кроме того, в регионе работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника ежемесячные выплаты на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ и услуг дошкольных учреждений - и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные СВО
Поделиться:
Новости по теме
17 января 2025 07:00  [520] Мининскому батальону присвоено почетное гвардейское звание
16 декабря 2024 14:40  [748] Владимир Путин назвал штатную численность Вооруженных сил России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph