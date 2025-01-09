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Политика

Мининскому батальону присвоено почетное гвардейское звание

17 января 2025 07:00  [85] Политика

Мининский батальон, сформированный в Нижегородской области, теперь входит в состав не просто 10-го танкового полка, а гвардейского.

Губернатор региона Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что соответствующее почетное наименование было присвоено президентом России Владимиром Путиным за массовый героизм, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях в зоне СВО.

Губернатор поздравил военнослужащих с этим важным событием, отметив их отвагу и преданность долгу.

Добавим, что указ о присвоении гвардейского звания был подписан главой государства 16 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что 10 января умер первый командир Нижегородского танкового полка Григорий Вахраков.

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Теги:
Владимир Путин СВО
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