Мининскому батальону присвоено почетное гвардейское звание Политика

Мининский батальон, сформированный в Нижегородской области, теперь входит в состав не просто 10-го танкового полка, а гвардейского.

Губернатор региона Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что соответствующее почетное наименование было присвоено президентом России Владимиром Путиным за массовый героизм, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях в зоне СВО.

Губернатор поздравил военнослужащих с этим важным событием, отметив их отвагу и преданность долгу.

Добавим, что указ о присвоении гвардейского звания был подписан главой государства 16 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что 10 января умер первый командир Нижегородского танкового полка Григорий Вахраков.