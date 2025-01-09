Фермеры из Канады подвели итоги года жизни в Нижнем Новгороде Общество

Фото: стоп-кадр из видеоролика

Многодетная семья Фейнстра из Канады, переехавшая в Нижегородскую область в январе прошлого года, подвела итоги первого года жизни в России. В своем YouTube-канале Аренд и Анниса Фейнстра рассказали о впечатлениях от жизни в регионе, прогулялись по центральным улицам Нижнего Новгорода и поделились наблюдениями.

Супруги отметили, что теперь чувствуют себя в городе как дома. Раньше, по их словам, масштаб Нижнего Новгорода и его расстояния казались им огромными, но за год они привыкли к местной жизни. Семья также отметила, что нынешний январь оказался менее морозным и снежным, чем предыдущий.

О радушии местных жителей и городской атмосфере

Аренд Фейнстра признался, что за год жизни в Нижегородской области он почти не сталкивался с грубостью. "Могу вспомнить всего двух-трех грубиянов за последний год. Это просто феноменально", — поделился он.

Семья Фейнстра также встречается с другими иностранцами, которые рассматривают возможность переезда в Нижний Новгород. По словам Арена, он не может назвать недостатков нового места жительства, поскольку город и его жители оставляют только положительное впечатление.

Прогулка по Большой Покровской и историческая архитектура

Недавно канадцы прогулялись по площади Горького и улице Большой Покровской. Эти места, которые раньше казались им лабиринтом, теперь стали знакомыми и родными. Особенно супругов впечатлили здания драмтеатра, Госбанка и другие старинные дома.

"Я просто обожаю старую архитектуру. Здесь действительно хорошо сохранили здания и покрасили их. Это впечатляет", — отметила Анниса.

Однако внимание семьи привлек и дом №44 на Большой Покровской, оставшийся без мезонина и закрытый фальшфасадом. Они отметили, что подобное видят впервые в Нижнем Новгороде.

О туристах, магазинах и уборке снега

Аренд Фейнстра обратил внимание на разнообразие мелких магазинов на центральной улице. Он отметил, что в Канаде небольшие предприятия часто закрываются из-за конкуренции, а в Нижнем Новгороде туризм помогает им процветать.

Ещё один любопытный момент, замеченный супругами, — это способ уборки снега. Аренд рассказал, что в Канаде используют снегоочистители с лезвиями, а в Нижнем Новгороде снег сметают щетками, что, по его мнению, помогает сохранить плиточное покрытие.

Семья Фейнстра продолжает делиться своей жизнью в Нижегородской области, и, по их словам, Россия стала для них вторым домом.

Напомним, около 300 иностранцев выразили желание переехать в Нижегородскую область.