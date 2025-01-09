Около 300 иностранцев выразили желание переехать в Нижегородскую область Общество

Граждане Европы, США, Канады и других стран подали 287 заявок на переселение в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба правительства региона

Согласно сообщению, в "Школе 800" прошла экскурсия, для тех иностранцев, которые уже переехали в Россию. Ознакомительный тур по школе для новых граждан организовало АНО "Областное кадровое агентство" ("ОКА")

По словам гендиректора агентства Якоба Пиннекера, в настоящее время организация сопровождает 12 семей общей численностью 47 человек. Он также отметил, что в регион чаще всего переезжают многодетные семьи. В связи с этим сейчас разрабатываются дополнительные меры, направленные на адаптацию иностранцев к новой культурной среде и интеграцию их детей в систему образования.

Ранее сообщалось, что почти 50 семей из западных стран хотят переехать в Нижегородскую область.

Также сообщалось, что гражданин Канады планирует создать в Нижегородской области свою ферму.