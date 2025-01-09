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Общество

Около 300 иностранцев выразили желание переехать в Нижегородскую область

22 января 2025 13:28  [121] Общество

Граждане Европы, США, Канады и других стран подали 287 заявок на переселение в Нижегородскую область, сообщает пресс-служба правительства региона

Согласно сообщению, в "Школе 800" прошла экскурсия, для тех иностранцев, которые уже переехали в Россию. Ознакомительный тур по школе для новых граждан организовало АНО "Областное кадровое агентство" ("ОКА")

По словам гендиректора агентства Якоба Пиннекера, в настоящее время организация сопровождает 12 семей общей численностью 47 человек. Он также отметил, что в регион чаще всего переезжают многодетные семьи. В связи с этим сейчас разрабатываются дополнительные меры, направленные на адаптацию иностранцев к новой культурной среде и интеграцию их детей в систему образования.

Ранее сообщалось, что почти 50 семей из западных стран хотят переехать в Нижегородскую область. 

Также сообщалось, что гражданин Канады планирует создать в Нижегородской области свою ферму.

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Теги:
Иностранцы Переселение
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