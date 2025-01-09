Нижегородский центр стандартизации возглавил Алексей Айзенберг Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Алексей Айзенберг назначен новым руководителем Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области ("Нижегородский ЦСМ"). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, спецпредставитель Росстандарта в ПФО Сергей Севницкий и руководитель Приволжско-Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта Владимир Калентьев представили коллективу нового руководителя Нижегородского ЦСМ Алексея Айзенберга.

"Нижегородский ЦСМ – один из крупнейших центров стандартизации в стране. Специалисты ЦСМ отвечают за обеспечение единства измерений и испытания различных видов продукции в промышленности, здравоохранении, системах связи, торговле, обороне, учете ресурсов и других сферах", - подчеркнул Саносян.

Новой руководитель ведомства Алексей Айзенберг добавил, что перед Нижегородским ЦСМ стоят амбициозные задачи, в частности, обеспечение потребностей резидентов ОЭЗ "Кулибин".

Напомним, нижегородец Вадим Воробьев покинул пост исполнительного директора ЛУКОЙЛа.

СПРАВКА:

Алексей Айзенберг родился в Ленинградской области. С 2003 года трудился в организациях из сферы информационных технологий, в том числе реализующих IТ-проекты для государственных нужд. С 2017 года работал заместителем гендиректора по производству АО "ЦНИИ "Электрон" (г. Санкт-Петербург) - базовом научном центре, занимающимся исследованиями, разработкой и производством специализированных телевизионных фотоэлектронных приборов и фотоэлектронных устройств на их основе, входящим в структуру корпорации "Ростех".