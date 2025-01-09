Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
24 января 2025 19:15  [133] Эксперт-мониторинг событий с 17 по 24 января 2025 года от АНО "Минин-центр"
24 января 2025 19:08  [119] Нижегородский центр стандартизации возглавил Алексей Айзенберг
24 января 2025 18:17  [90] Подведены итоги работы VI созыва Молодежной палаты при нижегородской думе
24 января 2025 16:18  [161] Евгений Чинцов встретился со студентами вузов и колледжей накануне Дня российского студенчества
24 января 2025 15:03  [103] Депутаты ЗСНО поддержали инициативу к председателю правительства РФ
24 января 2025 10:09  [192] Стартовал отбор кандидатов в VII созыв Молодежной палаты при нижегородской думе
24 января 2025 06:02  [246] Нижегородские власти предложили упростить снос объектов по КРТ
23 января 2025 17:56  [339] Руководителем управления Роскомнадзора по ПФО стал Дмитрий Поляничев
23 января 2025 16:09  [330] Депутаты поддержали предложения мэрии по решению проблем водоснабжения Новинок
23 января 2025 15:59  [289] Роман Пермяков: "Нижегородская область в авангарде цифровизации"
Политика

Нижегородский центр стандартизации возглавил Алексей Айзенберг

24 января 2025 19:08  [119] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Алексей Айзенберг назначен новым руководителем Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области ("Нижегородский ЦСМ"). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, спецпредставитель Росстандарта в ПФО Сергей Севницкий и руководитель Приволжско-Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта Владимир Калентьев представили коллективу нового руководителя Нижегородского ЦСМ Алексея Айзенберга.

"Нижегородский ЦСМ – один из крупнейших центров стандартизации в стране. Специалисты ЦСМ отвечают за обеспечение единства измерений и испытания различных видов продукции в промышленности, здравоохранении, системах связи, торговле, обороне, учете ресурсов и других сферах", - подчеркнул Саносян.

Новой руководитель ведомства Алексей Айзенберг добавил, что перед Нижегородским ЦСМ стоят амбициозные задачи, в частности, обеспечение потребностей резидентов ОЭЗ "Кулибин".

Напомним, нижегородец Вадим Воробьев покинул пост исполнительного директора ЛУКОЙЛа.

СПРАВКА:

Алексей Айзенберг родился в Ленинградской области. С 2003 года трудился в организациях из сферы информационных технологий, в том числе реализующих IТ-проекты для государственных нужд. С 2017 года работал заместителем гендиректора по производству АО "ЦНИИ "Электрон" (г. Санкт-Петербург) - базовом научном центре, занимающимся исследованиями, разработкой и производством специализированных телевизионных фотоэлектронных приборов и фотоэлектронных устройств на их основе, входящим в структуру корпорации "Ростех".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Назначения Технологии
Поделиться:
Новости по теме
15 мая 2024 13:15  [1940] Михаил Морозов возглавил "Газпром газораспределение Нижний Новгород"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph