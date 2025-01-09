Проект реконструкции трамвайной линии вдоль территории ГАЗа в Нижнем Новгороде прошел госэкпертизу Общество

Проект реконструкции трамвайной линии вдоль территории Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в Едином реестре заключений проектной документации.

Речь идет о трамвайной линии на участке узла шестой проходной ГАЗа.

Реконструкцией трамвайной линии займется ООО "Экологические проекты".

Проектную документацию подготовили специалисты питерских ООО "Современные трамвайные конструкции. Строительство", ООО "Проектком", ООО "Аква Сити Строй", ООО "Фундаментстрой", а также ООО "ГК "Скоростные системы" из Тульской области.

Положительное заключение госэкспертизы было выдано 24 января.

Напомним, реконструкцию трамвайных путей на Ильинской в Нижнем Новгороде перенесли на 2025 год.