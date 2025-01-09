Врач-нарколог поделился мнением об ограничении продажи алкоголя в Нижегородской области Общество

Кандидат медицинских наук, врач психиатр-нарколог, доцент кафедры психиатрии ПИМУ Иван Карпухин высказался об ограничении продажи алкоголя в Нижегородской области, которую собираются ввести региональные власти. Об этом сообщает ИА "В Городе N".

Алкогольную продукцию планируется разрешить продавать в регионе только с 9:00 до 20:00 по будням, а в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 16:00.

Он назвал ситуацию с употреблением алкоголя в Нижегородской области достаточно напряженной и считает, что существующие ограничения, действительно, нужно ужесточать.

"Это окажет благотворный социальный эффект. Злоупотребляющие спиртным, плохо планируют приемы алкоголя. И запасы выпивки у них надолго дома не задерживаются. Таким образом, сокращение времени продажи избавит их от риска усугубить свое состояние", - считает Карпухин.

Врач психиатр-нарколог также добавил, что для борьбы со злоупротреблением алкоголем нужен надзор со стороны правоохранительных органов и продвижение тренда на здоровые привычки.

В свою очередь, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына считает, что после сокращения времени продажи алкоголя его потребление значительней снизится в небольших городах и селах.

"Сокращения времени продажи алкоголя поможет улучшить демографическую ситуацию в регионе, ведь злоупотребление алкоголем — важная причина ранней смертности российских мужчин, да и не только мужчин. Ведь, например, в ДТП по вине пьяного водителя или при пожаре по вине пьяного курильщика гибнут и непьющие, в том числе женщины и дети", - считает Колосницына.

Напомним, бар закрыли в Московском районе Нижнего Новгорода за нелегальную продажу алкоголя.