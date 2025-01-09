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Общество

Гидрометцентр обнародовал предварительный прогноз в Нижегородской области на февраль

25 января 2025 16:30  [132] Общество

Крепких морозов в Нижегородской области не ожидается в феврале. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, во второй месяц зимы в Нижегородской области средняя месячная температура воздуха будет держаться на отметке -7...-10 градусов (около средних многолетних значений).

Осадков выпадет в пределах 40 мм при норме в 25-40 мм.

Так, в начале февраля в Нижегородской области ожидается теплая погода, температура воздуха днем будет подниматься днем до +2 градусов днем, а ночью опускаться +1 градуса. После первой недели февраля в регионе похолодает днем до -3…-4 градуса. В ночное время столбики термометра будут опускаться до -7 градусов.

После 22 февраля в Нижегородскую область придут солнечные дни.

Температура воздуха не будет опускаться ниже -1 градуса.

Напомним, Роспотребнадзор предупредил о раннем пробуждении клещей в этом году.

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