Резкое потепление идет на Нижний Новгород

Нижегородцев ожидает значительное потепление в последние дни января. Морозы начнут отступать уже с 26 числа, сообщают синоптики сервиса "Яндекс Погода".
По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели температура в регионе останется в пределах -4... -7 градусов. Однако с пятницы, 25 января, термометры начнут показывать положительные значения, и уже в субботу, 26 января, воздух прогреется до 0...+1 градуса.
В начале следующей недели температура будет стабильной, около +1... +2 градусов. В последний день января в регионе возможно небольшое похолодание до -3 градусов.
Ранее Гидрометцентр предоставил предварительный прогноз на февраль.
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