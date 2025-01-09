Резкое потепление идет на Нижний Новгород Общество

Нижегородцев ожидает значительное потепление в последние дни января. Морозы начнут отступать уже с 26 числа, сообщают синоптики сервиса "Яндекс Погода".

По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели температура в регионе останется в пределах -4... -7 градусов. Однако с пятницы, 25 января, термометры начнут показывать положительные значения, и уже в субботу, 26 января, воздух прогреется до 0...+1 градуса.

В начале следующей недели температура будет стабильной, около +1... +2 градусов. В последний день января в регионе возможно небольшое похолодание до -3 градусов.

Ранее Гидрометцентр предоставил предварительный прогноз на февраль.