Один человек погиб при столкновении легковушки и грузовика под Володарском Происшествия

Один человек погиб при столкновении легковушки и большегруза в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня в районе 15:00 на 358 км федеральной трассы М-7 Нижний Новгород – Уфа.

Водитель иномарки "Рено Меган" совершил столкновение с большегрузом. В легковушке находилось пять человек, включая двух детей. В результате столкновения один пассажир скончался на месте происшествия и пострадал водитель грузовика. Медики оказали помощь пострадавшим.

Дальнейшая информация уточняется.

Сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, один человек госпитализирован после ДТП с автобусом на Мызинском мосту.