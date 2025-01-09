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Один человек погиб при столкновении легковушки и грузовика под Володарском

25 января 2025 19:03  [41] Происшествия

Один человек погиб при столкновении легковушки и большегруза в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня в районе 15:00 на 358 км федеральной трассы М-7 Нижний Новгород – Уфа.

Водитель иномарки "Рено Меган" совершил столкновение с большегрузом. В легковушке находилось пять человек, включая двух детей. В результате столкновения один пассажир скончался на месте происшествия и пострадал водитель грузовика. Медики оказали помощь пострадавшим.

Дальнейшая информация уточняется.

Сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, один человек госпитализирован после ДТП с автобусом на Мызинском мосту.

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Теги:
ДТП Смертность
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