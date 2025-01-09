В первую "красивую" дату 2025 года поженились более 200 пар нижегородцев

Фото:
В первую "красивую" дату 2025 года, 25 января, в Нижегородской области зарегистрировали брак 219 пар. Об этом стало известно от Главного управления ЗАГС региона.
Выбор даты был обусловлен не только красивым сочетанием цифр, но и тем, что она пришлась на выходной день — субботу.
Всего в январе в брак вступили 411 пар.
Работники нижегородских ЗАГСов ожидают свадебный бум весной, когда на неделе перед Красной горкой планируют пожениться уже 225 пар.
Ранее Нижегородский ЗАГС назвал самые популярные даты для бракосочетаний в 2025 году: ими стали 25.01.2025, 25.07.2025 и 08.08.2025.
Напомним, в 2025 году стартовало Пятилетие семьи в нашем регионе. По состоянию на 10 января было принято порядка 5,5 тысячи заявлений на государственную регистрацию заключения брака в этом году.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+