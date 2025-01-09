Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Ограничения движения на трассах в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 января 2025 13:07  [67] В первую "красивую" дату 2025 года поженились более 200 пар нижегородцев
26 января 2025 11:47  [170] Количество обращений в контакт-центр Нижегородского кадрового центра выросло в 8 раз
26 января 2025 10:41  [164] Жителей Нижнего Новгорода приглашают к участию в конкурсах "IT Планета 2025"
26 января 2025 09:18  [148] Молодогвардейцы провели "День молодого патриота" в Нижнем Новгороде ко Дню студента
25 января 2025 16:30  [433] Гидрометцентр обнародовал предварительный прогноз в Нижегородской области на февраль
25 января 2025 15:53  [385] Нижегородская больница им.Семашко закрыла доступ для курьеров
25 января 2025 13:18  [376] Врач-нарколог поделился мнением об ограничении продажи алкоголя в Нижегородской области
25 января 2025 11:43  [342] Два дома для расселения ветхого фонда построят на Автозаводе и в Сормове
25 января 2025 10:39  [493] Проект реконструкции трамвайной линии вдоль территории ГАЗа в Нижнем Новгороде прошел госэкcпертизу
25 января 2025 10:20  [371] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российского студенчества 25 января
Общество

В первую "красивую" дату 2025 года поженились более 200 пар нижегородцев

26 января 2025 13:07  [67] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В первую "красивую" дату 2025 года, 25 января, в Нижегородской области зарегистрировали брак 219 пар. Об этом стало известно от Главного управления ЗАГС региона.

Выбор даты был обусловлен не только красивым сочетанием цифр, но и тем, что она пришлась на выходной день — субботу.

Всего в январе в брак вступили 411 пар.

Работники нижегородских ЗАГСов ожидают свадебный бум весной, когда на неделе перед Красной горкой планируют пожениться уже 225 пар.

Ранее Нижегородский ЗАГС назвал самые популярные даты для бракосочетаний в 2025 году: ими стали 25.01.2025, 25.07.2025 и 08.08.2025.

Напомним, в 2025 году стартовало Пятилетие семьи в нашем регионе. По состоянию на 10 января было принято порядка 5,5 тысячи заявлений на государственную регистрацию заключения брака в этом году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЗАГС свадьба
Поделиться:
Новости по теме
13 января 2025 20:50  [584] Нижегородцы заключили 254 брака с иностранцами в 2024 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph