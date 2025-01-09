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Общество

Перевозчика оштрафовали за задержку 30 электричек в Нижегородской области

26 января 2025 14:16  [86] Общество

Нижегородская транспортная прокуратура выявила нарушения, которые привели к массовым задержкам пригородных поездов на Заволжском направлении Горьковской железной дороги. Проверка была проведена после сбоев в графике движения, произошедших в ноябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Установлено, что на участке между станциями Балахна и Правдинск проводились технические работы, а на станции Починки зафиксировали неисправность электрооборудования. В результате более 30 электричек были задержаны или отменены, что вызвало серьёзные неудобства для пассажиров.

Причиной нарушений стало ненадлежащее техническое обслуживание и ремонт электропоездов. В связи с этим транспортный прокурор направил представления генеральному директору компании-перевозчика и начальнику предприятия, обслуживающего подвижной состав. По требованию прокуратуры в организации проведены меры, направленные на улучшение технического обслуживания поездов.

Мировой суд, рассмотрев постановление прокурора, привлёк перевозчика к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ за нарушение лицензионных условий транспортной деятельности. Компании вынесено предупреждение. Кроме того, Ространснадзор оштрафовал начальника предприятия, ответственного за обслуживание подвижного состава, по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ за нарушения правил эксплуатации железнодорожного транспорта.

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Теги:
Железная дорога Прокуратура электрички
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