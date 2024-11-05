Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 ноября 2024 13:36  [34] "Т Плюс" отремонтировала дымовую трубу на Сормовской ТЭЦ
06 ноября 2024 13:31  [46] Парковку транспортных средств ограничат в переулке Плодовом с 27 ноября
06 ноября 2024 13:20  [62] Главный корпус Балахнинской ЦРБ в Нижегородской области снесут за 26 млн рублей
06 ноября 2024 13:05  [69] ОМК будет развивать инженерные классы в школах Нижегородской области
06 ноября 2024 12:41  [56] Готовность Кстовской ЦРБ на сегодняшний день составляет 80%
06 ноября 2024 12:22  [124] Прокуратура выясняет причины задержки электричек в Заволжском направлении
06 ноября 2024 12:16  [116] Новую школу на тысячу мест открыли в Выксе 
06 ноября 2024 11:36  [156] Нижнему Новгороду выделили 620 млн рублей на доукомплектацию парка электробусов
06 ноября 2024 11:20  [172] Делегация Нижегородской области посетила с рабочим визитом Бразилию
06 ноября 2024 11:02  [199] Оформление налогового вычета на "Госуслугах" внедрят в 2025 году
Общество

Прокуратура выясняет причины задержки электричек в Заволжском направлении

06 ноября 2024 12:22  [124] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки движения пригородных поездов на Заволжском направлении. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, утром 6 ноября в Нижегородской области на Заволжском направлении Горьковской железной дороги произошли задержки движения электричек из-за проведения технических работ на перегоне станций Балахна - Правдинск.

Сотрудники нижегородской транспортной прокуратуры проводят проверку соблюдения прав пассажиров железнодорожного транспорта.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне в Нижегородской области задерживались 12 поездов дальнего следования.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД электрички
Поделиться:
Новости по теме
21 мая 2024 15:11  [653] Пригородные поезда перевезли более 4,4 млн нижегородцев за 4 месяца 2024 года
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph