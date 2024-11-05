Прокуратура выясняет причины задержки электричек в Заволжском направлении Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки движения пригородных поездов на Заволжском направлении. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, утром 6 ноября в Нижегородской области на Заволжском направлении Горьковской железной дороги произошли задержки движения электричек из-за проведения технических работ на перегоне станций Балахна - Правдинск.

Сотрудники нижегородской транспортной прокуратуры проводят проверку соблюдения прав пассажиров железнодорожного транспорта.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне в Нижегородской области задерживались 12 поездов дальнего следования.