Теплые носки, связанные бабушками из Гордеевки, отправят в подшефный батальон сотрудники ЗСНО Общество

Теплые носки, связанные бабушками из Гордеевки, отправят в подшефный батальон сотрудники ЗСНО Фото: пресс-служба ЗСНО

Новая партия гуманитарной помощи от Законодательного собрания Нижегородской области отправляется в зону проведения СВО. В составе груза аптечки, амуниция и тактическое снаряжение. Кроме того, военнослужащих порадуют теплыми вязаными носками, связанными бабушками из Гордеевки. В отправлении гуманитарного конвоя принял участие депутат регионального парламента, руководитель аппарата Максим Ребров.

Вместе с теплыми вещами на линию боевого соприкосновения отправится партия несгораемых костюмов для танкистов. Это уникальная разработка нижегородских производителей. Костюм позволяет несколько минут выдерживать на себе высокие температуры горения, чтобы успеть спасти жизнь бойца.

"Традиционно раз в две недели из Законодательного собрания отправляется гуманитарный груз бойцам. Вместе с нами свою лепту в помощь фронту вносят нижегородские предприниматели и предприятия. Тактическое снаряжение, форма, костюмы – все исключительно местного производства. В этот раз к нам также обратились пенсионеры, которые связали несколько десятков пар теплых носков, и очень просили передать их нашим ребятам. С удовольствием выполняем их просьбу. Уверен, что тепло родного дома предастся через тепло, которое подарят им в быту эти вещи", - рассказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров.