Алексей Семенников из Лысковского района погиб на СВО Общество

Младший сержант Алексей Семенников из Лысковского округа Нижегородской области погиб во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в официальной группе окружной администрации в соцсети "ВКонтакте".

Прощание с бойцом прошло 23 января. Его похоронили в селе Саурово.

Как сообщается в группе "Лысково ТВ" в соцсети "ВКонтакте", 7 октября 2022 года Семенников был призван по мобилизации, служил на СВО командиром разведывательного отделения.

Ранее в Нижегородской области прошло прощание с Дмитрием Нагорновым.