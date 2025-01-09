Алексей Семенников из Лысковского района погиб на СВО

Младший сержант Алексей Семенников из Лысковского округа Нижегородской области погиб во время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в официальной группе окружной администрации в соцсети "ВКонтакте".
Прощание с бойцом прошло 23 января. Его похоронили в селе Саурово.
Как сообщается в группе "Лысково ТВ" в соцсети "ВКонтакте", 7 октября 2022 года Семенников был призван по мобилизации, служил на СВО командиром разведывательного отделения.
Ранее в Нижегородской области прошло прощание с Дмитрием Нагорновым.
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