Нижегородские власти выделят 400 млн рублей на 80-летие Победы Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Правительство Нижегородской области планирует выделить около 400 млн рублей на событийную программу к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила министр финансов региона Ольга Сулима на заседании комитета Заксобрания по бюджету и налогам 27 января.

По ее словам, средства будут выделены из резервного фонда правительства Нижегородской области.

"Эти средства заложили в резервном фонде из-за того, что план празднования Дня Победы еще не утвержден, и, соответственно, точная сумма на эти цели еще не определена", - пояснила Сулима.

Председатель профильного комитета Александр Шаронов уточнил, что на реставрацию памятников, посвященных Великой Отечественной войне, будут выделены отдельные средства.

"На ремонт части памятников деньги были заложены в региональный бюджет в декабре 2024 года", - добавил Шаронов.

Напомним, новую "Стену памяти", посвященную участникам войны, открыли в Большом Болдине.