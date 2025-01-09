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Общество

Проект коттеджного поселка у Щелоковского хутора вынесли на общественные обсуждения

27 января 2025 18:47  [180] Общество

Фото: Газпром газораспределение Нижний Новгород

Общественные обсуждения проекта планировки для строительства коттеджного поселка в районе деревни Кузнечиха в Советском районе стартовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте мэрии города.

Проект планировки для участка площадью 99,7 га был разработан специалистами нижегородской ООО "Геопроект-НН" по заказу Романа Гурьянова.

В коттеджном поселке планируется построить 11 индивидуальных жилых домов и 70 таунхаусов высотой до трех этажей. Их площадь составит от 212 до 426 кв. метров.

Кроме того, на территории коттеджного поселка запланировано строительство детских и спортивных площадок, а также здания магазина площадь 600 кв. метро, возле которого обустроят парковку на 12 машин.

Нижегородцы смогут выразить свое мнение о проекте до 3 февраля.

Напомним, около 1 млн кв. метров нового жилья возведут в Ольгино в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Жилье Строительство
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