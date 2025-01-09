Подростки устроили разгром во дворе дома в Верхних Печерах Общество

Фото: "Верхние Печеры"/ VK

Жители микрорайона Верхние Печеры в Нижнем Новгороде обеспокоены действиями подростков, которых обвиняют в актах вандализма. Недавно жильцы дома №23 на Казанском шоссе стали свидетелями, как двое школьников разрушили благоустроенный двор. Инцидент был зафиксирован на видеозаписи, опубликованной в одном из местных сообществ во "ВКонтакте".

На кадрах, снятых 25 января, видно, как подростки пробегают через палисадник, огороженный забором, и намеренно сбивают ногами садовые фонари. По словам очевидцев, молодые вандалы также повредили мусорные баки: один был помят, а второй вырван из креплений.

Ситуация активно обсуждается в социальных сетях. Жители жалуются, что подобные выходки повторяются. Некоторые отмечают, что те же подростки были замечены за тем, как бросали снежки в окна жилых домов.

"Опять эта группа детей кидала снежки в окна дома по улице Лопатина, 3/1. Выбежал пожилой мужчина, пытался их догнать. Я думала, у него будет инфаркт", — написала одна из местных жительниц.

Ранее сообщалось о жалобах жителей Верхних Печер на подростков с петардами. Хулиганами, нарушающими покой нижегородцев, в итоге заинтересовалась полиция.