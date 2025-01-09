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Общество

Нижегородцам рассказали, как получить бесплатные лекарства

28 января 2025 09:00  [385] Общество

В Нижегородской области пациенты с тяжелыми и хроническими заболеваниями получат доступ к расширенному перечню бесплатных лекарств. В новый список включено 18 препаратов для лечения онкологических, эндокринных и других сложных заболеваний. Кроме того, были добавлены новые лекарственные формы для четырех уже существующих препаратов.

Какие лекарства добавлены

В список жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) вошли лекарства для лечения таких заболеваний, как лейкоз, рак молочной железы, диабет, системная красная волчанка, анемия при хронической болезни почек, тяжелая форма бронхиальной астмы и другие. Также перечень охватывает препараты для профилактики тромботических осложнений, лечения пневмонии и хронической обструктивной болезни легких.

Среди добавленных препаратов: занубрутиниб, полатузумаб ведотин, алпелисиб, анифролумаб, роксадустат, инклисиран и другие. Дополнительно были включены новые лекарственные формы для инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила. А для программы "14 высокозатратных нозологий" добавлено противоопухолевое средство изатуксимаб для лечения множественной миеломы.

Как получить лекарства

Препараты из списка ЖНВЛП выдаются бесплатно льготным категориям граждан: ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, Героям России, ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и другим. Также бесплатные лекарства положены людям с определенными заболеваниями, такими как диабет, онкология, ДЦП, ВИЧ, бронхиальная астма и системная красная волчанка.

Рецепт на лекарство может выписать как терапевт, так и узкий специалист. Для этого нужно представить результаты анализов, подтверждающие диагноз. Получить препараты можно в социальных аптеках, адреса которых публикуются на сайте регионального минздрава.

Производство и контроль

Более половины препаратов из нового списка уже производятся в России. Государство планирует довести долю отечественных лекарств в этом сегменте до 90% к 2030 году. Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством, что гарантирует их доступность. 

Эти меры призваны повысить качество и доступность медицинской помощи для пациентов, нуждающихся в сложных и дорогостоящих лекарствах.

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Теги:
лекарства Льготы Минздрав
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