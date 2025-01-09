Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 января 2025 10:47  [70] Трамвай №21 вернется на Чёрный пруд после завершения благоустройства Почаинского оврага
28 января 2025 10:11  [111] Время в пути электрички Нижний Новгород — Казань сократилось на 25 минут
28 января 2025 09:15  [195] Власти отказались строить новую больницу на месте корпуса Балахнинской ЦРБ
28 января 2025 09:00  [696] Нижегородцам рассказали, как получить бесплатные лекарства
28 января 2025 08:27  [568] Подростки устроили разгром во дворе дома в Верхних Печерах
27 января 2025 19:19  [315] Мошенники стали использовать домовые чаты для кражи личных данных
27 января 2025 19:11  [370] Евгений Кунчеров из Городецкого района погиб в зоне СВО
27 января 2025 18:47  [401] Проект коттеджного поселка у Щелоковского хутора вынесли на общественные обсуждения
27 января 2025 18:06  [362] Нижегородские власти выделят 400 млн рублей на 80-летие Победы
27 января 2025 18:02  [328] Испытания двух судов "Спутник" стартовали в Нижегородской области
Общество

Трамвай №21 вернется на Чёрный пруд после завершения благоустройства Почаинского оврага

28 января 2025 10:47  [70] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Трамвай №21 вернется на Черный пруд после завершения благоустройства террасного парка в Почаинском овраге. Об этом рассказали представители "Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации", отвечая на вопросы подписчиков.

Нижегородцы пожаловались главе региона на неудобства, связанные с закрытием этого трамвайного маршрута и невозможностью добраться до центра города.

"Сроки запуска движения трамвайного маршрута №21 на участке зависят от сроков окончания работ в Почаинском овраге", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в 2024-2025 годах на создание террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода запланировано выделение 1,82 млрд рублей. Пешеходный тоннель под улицей Добролюбова будет построен в рамках создания террасного парка в Почаинском овраге.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Почаинский овраг Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph