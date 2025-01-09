Трамвай №21 вернется на Чёрный пруд после завершения благоустройства Почаинского оврага Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Трамвай №21 вернется на Черный пруд после завершения благоустройства террасного парка в Почаинском овраге. Об этом рассказали представители "Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации", отвечая на вопросы подписчиков.

Нижегородцы пожаловались главе региона на неудобства, связанные с закрытием этого трамвайного маршрута и невозможностью добраться до центра города.

"Сроки запуска движения трамвайного маршрута №21 на участке зависят от сроков окончания работ в Почаинском овраге", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в 2024-2025 годах на создание террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода запланировано выделение 1,82 млрд рублей. Пешеходный тоннель под улицей Добролюбова будет построен в рамках создания террасного парка в Почаинском овраге.